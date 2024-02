Cadence Design Systems trébuche à Wall Street

(Boursier.com) — Cadence Design Systems, abandonne 7% avant bourse à Wall Street, au lendemain des comptes trimestriels. Le groupe californien table sur un recul des revenus au premier trimestre fiscal, entre 990 millions de dollars et 1,01 milliard de dollars, alors que le consensus de place se situait à 1,08 milliard. Le bénéfice ajusté par action trimestriel est attendu entre 1,10 et 1,14$, également très inférieur aux attentes. Sur le trimestre clos, le bpa ajusté a été de 1,38$, contre 1,33$ de consensus, tandis que les revenus se sont établis à 1,07 milliard de dollars, en ligne avec les attentes de marché. Cadence compte pourtant Nvidia, Arm et Intel parmi ses clients. Le groupe propose des solutions de design de puces et d'autres produits très divers.