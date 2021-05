CACEIS réalise une première en France avec le vote à distance et en direct lors de l'AG d'Amundi

CACEIS réalise une première en France avec le vote à distance et en direct lors de l'AG d'Amundi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour la première fois en France, une société cotée, Amundi, membre du SBF 120, a donné à ses actionnaires la possibilité d'assister et de voter à distance et en direct lors de son Assemblée générale qui s'est tenue le 10 mai dernier. Cette révolution dans le monde des assemblées a été rendue possible grâce à la solution proposée conjointement par CACEIS, banque centralisatrice, et son partenaire Lumi Technologies.

CACEIS franchit la dernière étape d'un parcours de digitalisation des traitements d'assemblées générales, initié en 2017, avec également pour la première fois en France la numérisation de l'émargement de la feuille de présence aux assemblées. Ensuite, à partir de 2019, CACEIS et Lumi Technologies ont accompagné des sociétés non cotées en assurant un parcours totalement digitalisé, incluant la convocation des actionnaires, le vote pré-assemblée générale, l'émargement de la feuille de présence et la possibilité de participer et de voter à distance pendant l'assemblée.

Joe Saliba, Directeur général délégué de CACEIS, a commenté : "Cette réalisation majeure de CACEIS représente un grand pas en avant pour les sociétés cotées et contribue à une plus grande démocratie actionnariale. Elle constitue une alternative essentielle au vote en salle dans un contexte de crise sanitaire qui limite la possibilité de se rassembler physiquement. Notre solution de vote à distance sera fortement appréciée par les actionnaires individuels qui reviennent actuellement en bourse et par les acteurs de l'industrie des titres au moment de l'entrée en vigueur de la directive européenne "Droits des Actionnaires", SRD II."