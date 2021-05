CACEIS finalise la migration des clients de KAS BANK

CACEIS finalise la migration des clients de KAS BANK









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CACEIS a finalisé, le 8 mai dernier, la neuvième et dernière phase de migration des clients d'ex KAS BANK aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pendant une année, des équipes dédiées issues des opérations, du commercial et des fonctions support ont collaboré étroitement afin de réaliser, avec succès, le transfert de centaines de clients et de plus de 200 milliards d'euros d'actifs vers les systèmes d'information de CACEIS.

CACEIS, l'un des leaders européens de l'Asset Servicing, avait annoncé l'acquisition définitive de KAS BANK en octobre 2019.

La migration a concerné un large éventail de prestations, notamment la conservation, l'administration des fonds, la compensation, l'exécution des ordres, les paiements, les services de trésorerie et de reporting. Elle a également couvert des catégories de clientèles très variées telles que des fonds de pension, des assureurs, des family offices, des gestionnaires d'actifs et des banques privées.

Un projet baptisé " Aftercare ", visant à garantir une qualité de service optimum pour les clients dans cette période post-migration, a démarré. Il sera clos d'ici septembre.

Joe Saliba, Directeur général délégué de CACEIS : "Au cours de l'année écoulée, notre vaste projet de migration a été soumis à une pression supplémentaire liée aux confinements nationaux, qui ont impacté nos collaborateurs comme nos clients. La planification rigoureuse et l'excellente coopération entre les équipes nous ont permis de mener à bien le projet dans les délais prévus. Je remercie sincèrement les équipes de CACEIS pour leur professionnalisme et leur soutien durant tout le processus de migration."