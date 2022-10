CACEIS et Royal Bank of Canada signent un protocole d'accord sur le projet de rachat des activités de RBC Investor Services en Europe

(Boursier.com) — CACEIS , le groupe bancaire d'asset servicing, filiale de Crédit Agricole S.A. et de Santander, et Royal Bank of Canada (RBC) ont annoncé avoir signé un protocole d'accord en vue du rachat par CACEIS des activités européennes d'asset servicing de RBC Investor Services et de son centre d'excellence associé situé en Malaisie. Ces services comprendront la conservation d'actifs et ses opérations de change, l'administration de fonds, les prestations d'agent de transfert, le middle-office et le prêt-emprunt de titres.

RBC Investor Services est un prestataire d'asset servicing de premier plan et détient en Europe des actifs sous administration (AUA) de près de 1.200 milliards d'euros et des actifs en conservation (AUC) de près de 500 milliards d'euros. A l'issue de cette acquisition, CACEIS disposerait d'environ 3 500 milliards d'euros d'encours administrés et 4 800 milliards d'euros d'actifs en conservation (estimation sur la base des chiffres au 31/03/2022).

Cette opération associerait deux prestataires de services financiers puissants en Europe et conforterait la position de CACEIS parmi les leaders mondiaux de l'asset servicing, avec une base de clients étendue et une offre enrichie de produits complémentaires.

En intégrant les activités d'asset servicing de RBC Investor Services, CACEIS bénéficierait d'une dimension plus internationale, d'une présence géographique plus importante, lui permettant de renforcer sa position concurrentielle, et de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur avec une offre élargie pour ses clients existants et futurs.

La finalisation des accords entre CACEIS et RBC est soumise au respect des procédures de consultation préalable des instances représentatives du personnel de CACEIS, ainsi qu'à toutes les approbations réglementaires et antitrust habituelles dans le cadre d'un closing.

La réalisation de l'opération envisagée devrait avoir lieu d'ici la fin du troisième trimestre 2023.

Jean-François Abadie, Directeur Général de CACEIS, commente : "Cette opération avec RBC Investor Services nous permettrait de consolider notre position d'acteur européen de premier plan dans l'asset servicing. Nous pourrons renforcer notre leadership grâce à un large éventail de services, en augmentant notre présence sur un certain nombre de marchés clés, en développant nos relations avec des gestionnaires d'actifs internationaux, et en accroissant nos compétences et notre périmètre. De plus, nous bénéficierons de l'expertise des collaborateurs de RBC Investor Services qui connaissent parfaitement les besoins des clients investisseurs internationaux et les services de distribution."