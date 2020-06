CAC 40 : Teleperformance remplacera Sodexo le 22 juin

Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Le géant de la restauration collective Sodexo va sortir du CAC 40 le lundi 22 juin prochain, et sera remplacé dans l'indice phare parisien par le spécialiste des centres d'appels Teleperformance, a annoncé jeudi soir le Conseil scientifique des indices d'Euronext.

Le Conseil fonde sa décision sur deux critères : le flottant (la part du capital effectivement disponible en Bourse) et les volumes moyens observés sur 12 mois arrêtés un mois plus tôt, c'est à dire au 22 mai. L'entrée de Teleperformance dans le CAC 40 intervient trois mois après celle de Worldline, spécialiste des paiements électroniques, qui avait remplacé en mars la firme parapétrolière TechnipFMC. La part des entreprises de la "nouvelle économie" se renforce donc un peu plus avec l'arrivée du spécialiste des "call centers".

La capitalisation boursière de Teleperformance s'élève à environ 12 milliards d'euros (proche de celle de Worldline ou Société Générale), dont 98% de flottant. Sodexo, numéro 2 mondial de la restauration collective, affiche de son côté une capitalisation boursière un peu supérieure à 9 MdsE.

+20% depuis un an pour l'action Teleperformance

Le cours de Bourse de Teleperformance a ainsi régulièrement progressé ces dernières années (-3,2% depuis le 1er janvier, +20% sur un an, +228% sur 5 ans), alors que celui de Sodexo a fléchi (-41% depuis le 1er janvier, -40% sur un an, -32% sur 5 ans).

La décision du Conseil scientifique des indices était particulièrement attendue après les secousses boursières causées par la crise du Covid-19, qui ont fait fondre les capitalisations boursières des secteurs les plus touchés par le confinement, comme l'immobilier commercial, l'aéronautique, le tourisme, l'automobile ou la restauration.

Si Sodexo a fait les frais du remaniement du CAC 40, plusieurs autres valeurs de l'indice affichent actuellement une capitalisation boursière inférieure, dont Renault (6,3 MdsE), Accor (6,8 MdsE) et Publicis (6,9 MdsE), mais leurs titres restent plus activement échangés sur Euronext.