Cabasse : un résultat net négatif pour 2022...

(Boursier.com) — Chez Cabasse, le chiffre d'affaires 2022 est de 10,1 ME vs. 11 ME.

L'EBITDA est en recul à -0,2 ME avec une amélioration du cash-flow d'exploitation.

Le résultat net ressort à -1,3 ME en 2021, contre -0,2 ME en 2021.

À fin 2022, la dette financière nette était limitée à 0,6 ME, contre 2 ME un an plus tôt.

Pour 2023, Cabasse prévoit une croissance à deux chiffres de l'activité et une progression du taux de marge brute...