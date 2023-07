Cabasse : recul de 15% des ventes semestrielles conformément aux anticipations

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre ressort en repli à 4 ME chez Cabasse avec un recul de 15% des ventes semestrielles conformément aux anticipations. Le groupe note le fort développement aux Etats-Unis, avec une activité en croissance à deux chiffres, porté par le déploiement dans 14 magasins et un accueil favorable des nouveaux produits. Il souligne aussi les difficultés d'approvisionnement en composants progressivement résorbés au 1er semestre.

Perspectives dynamiques pour le 2nd semestre 2023

-Croissance à deux chiffres de l'activité au 2nd semestre 2023, portée par les lancements de nouveaux produits de la gamme Luxury Wireless Home Audio au 4ème trimestre 2023 et par les premières livraisons pour une grande maison de luxe

-Progression significative du taux de marge brute au 2nd semestre sous l'effet de ces nouveaux lancements et de difficultés d'approvisionnement désormais totalement résorbées (absence de surcoûts composants et coûts de transports normalisés).