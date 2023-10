Cabasse : ralentissement marqué des ventes

(Boursier.com) — La société française d'audio haute-fidélité de luxe, Cabasse, publie un chiffre d'affaires 9 mois (non audité) de 6,04 millions d'euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2023. Il recule de -15% par rapport à la même période en 2022 (7,08 ME).

Cabasse a réalisé un chiffre d'affaires en repli de -14% au 3e trimestre 2023, à 2 ME. Dans le sillage du 1er semestre 2023 (en recul d'activité de -15%), la société pâtit d'un ralentissement marqué des ventes dans le 'retail', du fait d'un environnement économique dégradé et d'une gestion prudente des stocks par les distributeurs.

La fin du trimestre a toutefois été marquée par les premières livraisons des solutions audio hautes performances dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec une grande maison de luxe. Ces livraisons vont monter en puissance d'ici la fin de l'année. Cabasse développe pour cet acteur une solution audio hautes performance dotée de qualités sonores exceptionnelles, de matériaux nobles et de design en adéquation avec la griffe de la marque.

Perspectives

Compte tenu d'une conjoncture économique adverse, Cabasse a reporté au 1er semestre 2024 le lancement de ses deux nouveaux produits phares de la gamme Luxury Wireless Audio.

Cabasse confirme à l'issue des 9 premiers mois de son exercice son objectif d'amélioration significative de son taux de marge brute au 2nd semestre 2023, et plus largement sur l'ensemble de l'exercice 2023 (40% en 2022), portée par les produits de la gamme 'Luxury Wireless Audio', la montée en puissance des livraisons pour une grande maison de luxe et des coûts d'approvisionnement normalisés au 2nd semestre.