Cabasse : projet de dividende exceptionnel

(Boursier.com) — Cabasse Group, groupe européen leader de l'univers de la "Smart Home", annonce soumettre à ses actionnaires un projet de distribution exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital social de sa filiale Cabasse, société française d'audio haute-fidélité de luxe, et une demande d'admission des actions de Cabasse sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'accord d'Euronext Paris sur le document d'information établi par la société Cabasse pour cette opération.

Alain Molinié, Président - Directeur général de Cabasse Group, a déclaré : "Huit ans après son intégration, fort de son savoir-faire historique en ingénierie acoustique et amplification enrichi par celui du Groupe en matière de logiciel et technologies de connectivité, Cabasse est désormais une référence sur le marché de l'audio connecté de luxe.

Cette évolution, portée par l'arrivée récente des formats Hi-Res (haute résolution) qui permettent désormais l'écoute de musique dématérialisée sur des systèmes audio wireless haut-de-gamme, est le fruit du travail de nos équipes (transformation industrielle, refonte commerciale, innovation produits) et a nécessité près de 12 ME d'investissements. Les résultats sont là : grâce au succès de la gamme THE PEARL COLLECTION lancée en 2018, la plus importante du marché avec une collection de 9 systèmes d'enceintes actives connectées haute-résolution, Cabasse a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de +80% sur la période 2015-2021 et a réalisé une marge d'EBITDA de l'ordre de 5% en 2021 (contre -30% au moment de l'acquisition).

Désormais, Cabasse a tous les atouts pour poursuivre son développement de manière indépendante. Cette autonomie fait d'autant plus sens que les deux activités du Groupe ont aujourd'hui des modèles économiques propres et des stratégies distinctes.

Chacon - DIO Home adresse des solutions technologiques pour la "Smart Home" (domotique, équipements de vidéo et de sécurité, accessoires électriques, etc.) tournées vers le marché grand public de la rénovation de l'habitat, et distribuées au sein d'enseignes de grande distribution, conduisant à des marges d'EBITDA comprises entre 5% et 10% chez les principaux acteurs du secteur.

Cabasse jouit d'un positionnement tourné vers le luxe, avec une marque mythique concevant et fabriquant des solutions audio haute-fidélité haut-de-gamme distribuées par des réseaux et revendeurs spécialisés. Les marges d'EBITDA des principaux acteurs de ce marché se situent entre 10 et 20%.

Fort de ce constat, l'objectif à travers cette opération est de mieux rendre compte et surtout de mieux valoriser la stratégie et les développements de chaque entité en leur donnant une identité indépendante.

Avec VEOM Group (nouvelle dénomination sociale proposée pour Cabasse Group), un véhicule pour accompagner le développement du marché du Smart living et l'évolution des modes de vie à travers les technologies pour la Smart Home.

A travers Cabasse, un pure-player de l'audio haute-fidélité de luxe parfaitement positionné pour tirer parti de l'essor des technologies wireless sur le marché porteur du Luxury Home Audio."