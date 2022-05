Cabasse : perturbé par les tensions mondiales sur le fret

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de son exercice 2022, Cabasse Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 6,3 millions d'euros, en repli de -13% par rapport au 1er trimestre 2021. Au-delà d'un effet de base important (+22% de croissance au 1er trimestre 2021), le groupe a été fortement perturbé au 1er trimestre 2022 par les tensions mondiales en matière de transport de fret qui se sont traduites par des retards d'approvisionnement liés à la fermeture des ports en Chine du fait de la pandémie, parfois pendant plusieurs semaines au cours de la période, et à la congestion des ports en Europe. La division Chacon & DIO Home a été la plus impactée par ces perturbations, ainsi que Cabasse Audio dans une moindre mesure, qui est toujours pénalisée par les ruptures de composants critiques.

Le chiffre d'affaires de la division Chacon & DIO Home s'est établi à 6,3 ME, en recul trimestriel de -19%. A 3,7 ME, le chiffre d'affaires de la division Cabasse Audio est demeuré soutenu, stable par rapport au 1er trimestre 2021 (-2%) qui constituait une base de comparaison élevée (activité en croissance de +68%). L'activité de la division Home & Technologies (solutions de connectivité et la plateforme logicielle Smart Home Business Platform) est non significative au 1er trimestre 2022 du fait de la saisonnalité de l'activité.

Perspectives

Malgré un 1er trimestre 2022 fortement perturbé par les difficultés d'approvisionnement et de fret, le groupe maintient ses objectifs annuels. Cabasse Group conserve son ambition de tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'Ebitda à horizon 2022, objectif toutefois conditionné à la résorption des difficultés d'approvisionnement de composants et à la vitesse du retour progressif à des niveaux normatifs des coûts du transport de fret au fil de l'exercice, scénario engagé sur les premiers mois de l'exercice.