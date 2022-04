Cabasse : perte nette de 1,6 ME en 2021

(Boursier.com) — Cabasse a enregistré un EBITDA de 1,2 ME en 2021, en forte progression de +70% par rapport à 2020.

Les charges opérationnelles ont été maîtrisées au cours de l'exercice. Les synergies industrielles et la cession du pôle de lighting connecté ont plus que compensé le renforcement de la force commerciale de Cabasse Audio, en France et à l'export.

La marge d'EBITDA est ressortie en amélioration, à 3,8% sur l'exercice contre 2,3% un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation est en progression de +0,8 MEUR sur le semestre, pour s'établir à -0,5 ME vs. -1,3 ME un an plus tôt.

Le résultat net s'établit à -1,6 ME en 2021, contre 0,2 ME en 2020.

Au 31 décembre 2021, la position de trésorerie disponible de Cabasse Group s'élevait à 3 ME, pour un endettement financier net de 12,4 ME.

Cabasse Group conserve son ambition de tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA à horizon 2022, objectif toutefois conditionné par la vitesse du retour progressif à des niveaux normatifs des coûts du transport de fret au fil de l'exercice, scénario aujourd'hui engagé.