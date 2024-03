Cabasse : Lancement d'une augmentation de capital de 1,9 ME

(Boursier.com) — Cabasse , société française d'audio haute-fidélité de luxe, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 1,9 ME.

RAISONS DE L'OFFRE

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS, destinée en premier lieu aux actionnaires de Cabasse mais également ouverte à tous les investisseurs, vise à permettre à la Société de :

*renforcer son bilan et la doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois ;

*poursuivre l'élargissement de la gamme Luxury Wireless Audio, avec la sortie en 2024 de deux nouveaux produits phares, et le développement de solutions pour le compte d'une grande maison de luxe dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique qui a déjà donné lieu à la conception d'une première solution audio haute performance à la griffe de la marque, dont les livraisons ont débuté en 2023 ;

*étoffer le réseau de distribution, notamment à l'international, afin de continuer à étendre la part chiffre d'affaires à l'export sur les zones cibles : Amérique du nord, Asie, et Europe du Nord.

L'augmentation de capital avec maintien du DPS vise ainsi à émettre 1.023.232 actions nouvelles au prix unitaire de 1,87 euro par action, représentant une décote de 15% par rapport au cours de clôture de l'action Cabasse le 28 février 2024 (2,20 euros) précédant la fixation du prix de l'émission par le Président-Directeur général).

Cette Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.