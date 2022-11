Cabasse lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

(Boursier.com) — Cabasse , société française d'audio haute-fidélité de luxe et filiale de Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce le lancement d'une augmentation de capital à l'occasion de son introduction en Bourse en vue de l'inscription de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400DIY6 - mnémonique : ALCAB).

Concomitamment au projet de distribution exceptionnelle en nature aux actionnaires de Cabasse Group de 50,1% des actions composant le capital social de la filiale Cabasse annoncé le 17 octobre 2022, et à la demande d'inscription des actions de Cabasse sur le marché Euronext Growth à Paris, Cabasse lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public.

L'augmentation de capital d'un montant cible de 1,5 ME avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public pourra être portée à 1,7 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

Les engagements de souscription reçus sont de 1,1 ME, soit 75% de l'offre d'actions nouvelles sur la base du prix de l'offre, garantissant la réalisation de l'opération.

Le prix de souscription des actions nouvelles est de 9,42 euros. La période de souscription va du 17 novembre jusqu'au 30 novembre 2022 inclus pour l'Offre à prix ferme et jusqu'au 1er décembre 2022 (12h) pour le Placement global.

Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSAFIDÉLITÉ) à tous les actionnaires de Cabasse (sous condition d'une détention de 12 mois sans interruption des actions Cabasse à compter de la date de règlement livraison de l'augmentation de capital).