Cabasse Group : retour de la croissance au T3, projet de changement de nom

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre de son exercice 2022, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,9 ME, en progression +2% par rapport au 3ème trimestre 2021. Le trimestre marque ainsi le retour à la croissance du groupe, après une première partie d'exercice perturbée par les tensions mondiales en matière de transport de fret retardant les approvisionnements sur certaines gammes de produits et composants.

Après avoir renoué avec la croissance au 2ème trimestre 2022 (+8% vs. -2% au 1er trimestre), la division Cabasse Audio enregistre une progression dynamique de +25% au 3ème trimestre, toujours portée par le succès de la gamme d'enceintes actives connectées haute-résolution THE PEARL COLLECTION.

Division la plus impactée au 1er semestre par les perturbations (-13% d'activité au 2ème trimestre après -19% au 1er trimestre), Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires stable au 3ème trimestre, commençant à bénéficier des lancements de nouveaux produits pour la Smart Home, notamment dans le domaine de la Sécurité-Vidéo protection.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit désormais en repli limité de -5%, à 19,3 ME, alors que la croissance s'était élevée à +12% sur la même période l'an dernier.

Perspectives

A l'issue du 3ème trimestre 2022, le groupe confirme ses objectifs annuels 2022 :

Une croissance de sa division Cabasse Audio sur l'ensemble de l'exercice, qui sera portée au 4ème trimestre par les lancements des deux nouveaux systèmes innovants, RIALTO et ABYSS, en complément de la gamme connectée THE PEARL COLLECTION ;

Le retour progressif à une activité soutenue de la division Chacon & DIO Home au 2nd semestre 2022, qui a commencé à se matérialiser au 3ème trimestre et qui s'accélère au 4ème trimestre, portée par les lancements de nouveaux produits pour la Smart Home et par le déploiement de produits de Sécurité-Vidéo protection pour une grande enseigne européenne ;

Une amélioration du taux de marge brute, avec (i) un mix d'activité favorable lié à la croissance de Cabasse Audio, (ii) la contribution croissante des nouveaux produits technologiques et (iii) le retour effectif depuis l'été 2022 à des niveaux normatifs des coûts de transport, lesquels se matérialiseront plus sensiblement dans les chiffres en 2023 ;

Un EBITDA en amélioration, tirant parti de l'amélioration de la marge brute et d'une structure de coûts qui reste maîtrisée.

Cabasse Group vise de tendre vers un niveau cible de 10% de marge d'EBITDA en 2023.

Projet de dividende exceptionnel par la distribution d'actions Cabasse et cotation de Cabasse sur Euronext Growth

Le 17 octobre 2022, Cabasse Group a annoncé un projet de distribution exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital social de sa filiale Cabasse, société française d'audio haute-fidélité de luxe, et une demande d'admission des actions de Cabasse sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'accord d'Euronext Paris sur le document d'information établi par la société Cabasse pour cette opération (lire le communiqué de presse du 17 octobre 2022).

Les actionnaires de Cabasse Group ont été convoqués en assemblée générale mixte (AGM) le 21 novembre 2022 afin d'approuver cette distribution exceptionnelle en nature. L'ensemble des documents relatifs à cette assemblée générale, y compris le rapport du Conseil d'administration détaillant l'opération, sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.cabassegroup-bourse.com), rubrique Assemblées.

Projet de changement de dénomination sociale de Cabasse Group en Veom Group

Au cours de l'assemblée générale mixte du 21 novembre 2021, il sera également soumis au vote des actionnaires un changement de dénomination sociale de Cabasse Group, qui serait rebaptisée Veom Group.

Le code mnémonique deviendrait ALVG, en lieu et place de ALCG. Le code ISIN des actions Veom Group serait inchangé : FR0013530102.