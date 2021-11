Cabasse Group réitère son ambition d'atteindre le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA à horizon 2022

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre de son exercice 2021, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,7 ME en repli de -11% par rapport au 3ème trimestre 2020 à périmètre comparable (sans les activités retail de lighting connecté cédées fin 2020). A périmètre courant, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 est en recul de -17%.

Cabasse Group faisait face sur le trimestre écoulé à un effet de base important par rapport au 3ème trimestre 2020 (en croissance de +19% l'an dernier), qui avait bénéficié d'un rattrapage consécutif au retour à la normale des activités après deux mois de fermeture partielle ou totale des enseignes de distribution à travers l'Europe pendant le confinement au printemps 2020.

A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé demeure en progression soutenue, de +12% à périmètre comparable (+2% à périmètre courant en tenant compte de la cession des activités retail de lighting connecté). Les trois divisions s'inscrivent en croissance organique en 2021, et notamment Cabasse Audio qui signe une progression de +41% sur 9 mois.

Activité par division

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021, la division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 13,1 MEUR, en légère hausse de +1% par rapport à la même période en 2020.

Portées par les nouvelles tendances du marché de l'habitat (Smart Living), les gammes de produits technologiques innovants pour la Smart Home (domotique et appareillages) soutiennent la croissance et l'amélioration des marges de la division grâce aux innovations technologiques et à l'apport de la plateforme logicielle Smart Home Business Platform. A fin septembre 2020, ces gammes représentaient 64% des ventes de la division contre 51% deux ans plus tôt au moment du rachat de Groupe Chacon.

Le segment Confort-Domotique signe une croissance de +17% sur neuf mois, accompagné d'un accroissement de ses marges, grâce au succès des prises électriques connectées et des interrupteurs connectés DIO, désormais accessibles à des prix grand public.

Le segment Sécurité-Vidéo protection marque un repli de -5% depuis le début de l'année. Il bénéficiera en 2022 du renouvellement des gammes de caméras et systèmes de vidéo protection, qui s'étaleront à partir du 3ème trimestre de l'année prochaine.

Enfin, le segment traditionnel des équipements électriques est en légère décroissance de -3% sur neuf mois. La politique d'optimisation des marges mise en oeuvre par le groupe depuis 2018, qui s'est traduite par l'arrêt progressif de la commercialisation de produits peu rentables qui représentaient environ 30% de l'activité de ce segment lors du rachat de Groupe Chacon, est quasiment achevée et va contribuer à l'accroissement des marges de la division Chacon & DIO Home au cours des prochains trimestres.

La division Cabasse Audio affiche une croissance de +41% sur les neuf premiers mois de l'exercice. Le ralentissement de la croissance au 3ème trimestre (-5% sur la période) est la conséquence de deux phénomènes : (i) un effet de base défavorable (+64% de croissance au 3ème trimestre 2020) et (ii) des retards d'approvisionnements sur des composants en provenance d'Asie qui ont conduit à reconnaitre une partie du chiffre d'affaires sur le début du mois d'octobre au lieu de fin septembre. Hors impact de ces retards, Cabasse Audio aurait ainsi signé un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres.

Au 4ème trimestre 2021, à l'occasion des 70 ans de la marque, Cabasse a lancé deux nouveaux produits au sein de sa gamme THE PEARL, la plus large gamme d'enceintes connectées High End du marché : THE PEARL PELEGRINA, un système connecté haute-fidélité luxueux combinant le meilleur du son et des technologies Cabasse, et THE PEARL KESHI, un système 2.1 connecté haute-fidélité d'enceintes ultra compactes.

La division Home & Technologies, qui commercialise désormais uniquement des solutions de connectivité et la plateforme logicielle connectée et sécurisée Smart Home Business Platform, a réalisé un chiffre d'affaires de 0,8 MEUR sur les neuf premiers mois de 2020, en croissance de +41% à périmètre comparable par rapport à fin septembre 2020.

Perspectives

Cabasse Groupe pâtit sur la fin de l'année 2021 de retards sur les approvisionnements et de tensions importantes sur les marchés des composants et des matières premières. Cet environnement freine particulièrement l'activité de la division Chacon & DIO Home, et, dans une moindre mesure, celle de Cabasse Audio.

Dans ce contexte, le groupe précise ses objectifs financiers pour 2021 :

une croissance dynamique du chiffre d'affaires des divisions Cabasse Audio et Home & Technologies, et une relative stabilité de la division Chacon & DIO Home ;

une poursuite de la croissance du taux de marge brute annuel ;

une nouvelle amélioration de la marge d'EBITDA, en s'appuyant sur une structure de coûts fixes optimisée et le plein effet du recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée.

Parallèlement, le groupe met en place ses relais de croissance pour 2022 : extension de la gamme THE PEARL pour Cabasse Audio et lancement de nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home (nouvelles caméras, nouvelle gamme domotique et systèmes de vidéoprotection).

Le groupe réitère ainsi son ambition d'atteindre le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA à horizon 2022.

Agenda financier

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2021 : 1er février 2022

Résultats annuels 2021 : 20 avril 2022.