Cabasse Group : regroupement de 4 actions anciennes pour 1 action nouvelle regroupée

(Boursier.com) — Cabasse Group, groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), informe de la 1ère cotation ce jour, à compter de la séance de Bourse du 17 septembre 2020, des actions Cabasse Group regroupées, à raison de 4 actions anciennes pour 1 action nouvelle. Cette opération technique vise à permettre de réduire la volatilité excessive du titre.

Les opérations de regroupement ont débuté le lundi 17 août 2020 pour s'achever le mercredi 16 septembre 2020, dernier jour de cotation des actions anciennes.

Cette opération est sans impact sur la valeur des titres Cabasse Group détenus en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus. En pratique, chaque actionnaire s'est vu attribuer automatiquement par son intermédiaire financier 1 action nouvelle regroupée contre 4 actions anciennes.

Les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 4 seront indemnisés dans un délai de 30 jours à partir du 17 septembre 2020 par leur intermédiaire financier.

En application des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de Commerce, les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en Bourse par les intermédiaires financiers et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits.

S'agissant des droits de vote, seul le regroupement d'actions anciennes qui disposaient chacune d'un droit de vote double du fait de leur inscription au nominatif depuis 2 ans au moins, au nom du même actionnaire, donnent droit à des actions nouvelles disposant d'un droit de vote double, étant précisé que lors du regroupement d'actions anciennes inscrites au nominatif depuis moins de 2 ans, l'action nouvelle créée conservera une ancienneté d'inscription au nominatif calculée sur la plus récente des dates d'inscription des 4 actions anciennes ainsi regroupées.

Nouveau code ISIN des actions Cabasse Group regroupées : FR0013530102

Cours de Bourse théorique des actions regroupées : 4,34 euros.