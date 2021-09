Cabasse Group réduit sa perte nette semestrielle

(Boursier.com) — Cabasse Group affiche un taux de marge brute à 38,6% au premier semestre, contre 35,1% au 1er semestre 2020, en progression de +350 bp d'un semestre à l'autre. Au-delà de la croissance globale des activités, "Cette amélioration résulte de la plus forte contribution de la division Cabasse Audio qui bénéficie structurellement de marges supérieures aux autres activités, de la part croissante des nouveaux produits technologiques innovants et connectés au sein de la division Chacon & DIO Home, et de l'impact de la cession des activités retail de lighting connecté", explique Cabasse.

L'EBITDA est positif de 0,3 ME, contre une perte d'EBITDA de -0,3 ME un an plus tôt. Sous l'effet des synergies industrielles et de la cession du pôle de lighting connecté, les charges opérationnelles ont été contenues (+10%) au cours du semestre, tout en intégrant le renforcement de la force commerciale de Cabasse Audio, en France et à l'export. La marge d'EBITDA ressort à 2,3% au 1er semestre 2021, déjà au niveau atteint sur l'ensemble de l'exercice 2020 (2,3%), alors que la société bénéficie traditionnellement d'une saisonnalité plus favorable au 2nd semestre de l'exercice.

Le résultat d'exploitation ressort en forte progression de +0,9 ME sur le semestre, pour s'établir à -0,5 ME (-1,4 ME un an plus tôt). Après prise en compte du résultat financier de -0,6 MEUR, qui n'intègre plus depuis le 1er janvier 2021 les gains de change latents du fait d'un changement de méthode comptable (incidence de -0,2 MEUR), le résultat net part du groupe s'améliore de +0,6 ME pour ressortir à -1,1 ME (-1,7 ME au 1er semestre 2020).

Cabasse confirme ses objectifs financiers pour 2021 à savoir une croissance dynamique du chiffre d'affaires, une poursuite de la croissance du taux de marge brute annuel, une nouvelle amélioration de la marge d'EBITDA, en s'appuyant sur une structure de coûts fixes optimisée et le plein effet du recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée.

A plus long terme, le groupe réitère son ambition d'atteindre le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA à horizon 2022.