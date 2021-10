Cabasse Group lance les enceintes The Pearl Keshi

(Boursier.com) — Quelques semaines après le lancement de The Pearl Pelegrina, le nouveau fleuron de la gamme d'enceintes connectées Cabasse, le groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), dévoile une solution d'enceintes ultra compactes : The Pearl Keshi, un système 2.1 connecté Haute-Fidélité.

Ce nouveau système d'enceintes connectées baptisé The Pearl Keshi, en référence à des petites perles naturelles provenant de Tahiti et des mers du sud, ce nouveau système 2.1 réunit toutes les qualités des solutions connectées haut de gamme Cabasse, pour un ratio performances acoustiques (scène sonore, image stéréo, timbre, etc.) vs. une ultra miniaturisation. The Pearl Keshi se compose d'un caisson connecté et de deux satellites au design original, en suspension, limitant la transmission des vibrations au sol. Les satellites de The Pearl Keshi sont dotés d'un nouveau haut-parleur breveté. Doté d'un amplificateur de 2x300 watts, le design de ces haut-parleurs large bande permet un débattement important et une forte tenue en puissance.

Dessiné et conçu en France, The Pearl Keshi sera commercialisé à partir du mois d'octobre.