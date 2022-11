Cabasse Group : la filiale Cabasse lèvera 1,50 ME dans le cadre de son IPO

(Boursier.com) — Concomitamment au projet de distribution exceptionnelle en nature aux actionnaires de Cabasse Group de 50,1% des actions du capital de la filiale Cabasse, et de la demande d'inscription des actions de Cabasse sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris annoncé le 17 octobre, Cabasse Group annonce un projet d'augmentation de capital de sa filiale Cabasse, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public pour un montant cible d'environ 1,5 ME, destiné à financer le plan de croissance de sa filiale sur le marché mondial du Luxury Wireless Home Audio.

Dans une volonté de fidéliser ses futurs actionnaires, la société Cabasse projette également de réaliser, à l'issue de ce projet d'augmentation de capital, une émission gratuite de bons de souscription d'actions. Tout actionnaire de Cabasse qui aurait conservé l'action Cabasse sans discontinuer durant 12 mois à compter de la date du règlement livraison des actions nouvelles relatives à l'augmentation de capital à venir se verrait remettre gratuitement un 1 bon de souscription d'action (BSA) pour une 1 action Cabasse détenue.

Cette augmentation de capital pourrait être complétée par un projet d'émission d'un emprunt obligataire convertible par la filiale Cabasse, d'un montant pouvant aller de 1,5 ME à 3,0 ME, avec un ou plusieurs fonds d'investissement qui ont manifesté leur intérêt pour souscrire à une émission de ce type.

Au cours de l'assemblée générale mixte du 21 novembre, il sera également soumis au vote des actionnaires un changement de dénomination sociale de Cabasse Group, qui serait rebaptisée Veom Group.