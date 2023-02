Cabasse : En 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 10,1 ME, en repli de -8%

(Boursier.com) — Cabasse (ALCAB), société française d'audio haute-fidélité de luxe, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

En 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Cabasse s'est établi à 10,1 ME, en repli de 8%. La fin d'année a été pénalisée par la mise sur le marché plus tardive qu'escomptée des nouveaux produits Luxury Audio sans-fil de la nouvelle collection "Classique Connecté" (enceintes sans-fil RIALTO et amplificateur connecté ABYSS) en raison de difficultés d'approvisionnement ou parfois d'indisponibilité pour certains composants électroniques clés (amplificateurs et convertisseurs numérique-analogique). Toujours en fin d'année, Cabasse a dû faire face à des prises de commandes réduites des acteurs de la grande distribution spécialisée, menant des politiques de déstockage (niveaux de stocks au plus bas à fin décembre).

Au total, Cabasse évalue son manque à gagner à environ 1,5 ME de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre (3 ME de chiffre d'affaires réalisé au 4ème trimestre 2022 en recul de -33%).

Les ventes à l'export ont enregistré une croissance soutenue de +14% en 2022. À l'issue de l'exercice, l'export représente 46% des ventes de Cabasse (contre 38% en 2021 et moins de 30% en 2020). A long terme, Cabasse vise de réaliser 80% de ses ventes à l'export sur ses zones cibles : Amérique du nord (États-Unis, Canada), Asie (Corée du Sud, Japon, Chine, Singapore), Europe du Nord (Finlande, Suède, Grande Bretagne) et Australie.

PERSPECTIVES

En 2023, Cabasse vise de renouer avec une progression à deux chiffres de ses ventes sur l'ensemble de l'exercice, un rythme de progression conforme à l'ambition de la société de réaliser une croissance annuelle moyenne supérieure à +15% sur la période 2021-2025.

Alors que les difficultés d'approvisionnement en composant clés vont se résorber progressivement au 1er semestre 2023, l'exercice sera marqué par une accélération de la croissance au 2nd semestre, avec notamment le lancement de deux nouveaux produits majeurs en fin d'année qui viendront étendre la plus large gamme du marché du Luxury Wireless Home Audio.

Cette croissance sera accompagnée d'une nouvelle progression du taux de marge brute, porté par la croissance continue de la gamme THE PEARL COLLECTION et des coûts de transport désormais normalisés en 2023.

À plus long terme, Cabasse réitère ses objectifs formulés à l'occasion de son introduction en Bourse : une croissance annuelle moyenne supérieure à +15% sur la période 2021-2025 et une marge d'EBITDA normative de 15% à moyen terme.

AGENDA FINANCIER 2023

Résultats annuels 2022 : Mercredi 19 avril 2023

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 : Mardi 9 mai 2023

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 : Mercredi 26 juillet 2023

Résultats semestriels 2023 : Lundi 25 septembre 2023

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 : Lundi 30 octobre 2023

Chiffre d'affaires annuel 2023 : Lundi 5 février 2024

Résultats annuels 2023 : Lundi 22 avril 2024.