Cabasse : coup d'accélérateur attendu au 2e semestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Cabasse s'est établi à 2,2 millions d'euros, en repli de -12% par rapport au 1er trimestre 2022.

Dans le sillage de la fin d'année 2022, le début d'exercice a, comme attendu, été perturbé par des difficultés d'approvisionnement pour certains composants électroniques clés (amplificateurs et convertisseurs numérique-analogique) affectant tout particulièrement les lancements des nouveaux produits de la gamme Classic Connected : les enceintes Rialto et l'amplificateur connecté Abyss.

Les ventes à l'export ont totalisé 56% des ventes de Cabasse au 1er trimestre 2023 (46% sur l'ensemble de l'exercice 2022 et 38% en 2021).

Les prises de commandes des acteurs de la grande distribution spécialisée ont commencé à se redresser en fin de 1er trimestre, mais leurs stocks demeurent au plus bas.

Perspectives

L'entreprise finistérienne, qui souligne l'accueil enthousiaste des enceintes Rialto et de l'amplificateur Abyss au Salon Axpona 2023 de Chicago, confirme viser une progression à deux chiffres de ses ventes sur l'ensemble de l'exercice 2023, soit un rythme de progression conforme à l'ambition de la société sur le moyen terme.

L'exercice sera marqué par une accélération de la croissance au second semestre, avec notamment le lancement de deux nouveaux produits majeurs en fin d'année qui viendront étendre la plus large gamme du marché du Luxury Wireless Home Audio. Parallèlement, le 2e semestre 2023 sera également marquée par les premières ventes issues des accords majeurs conclus en 2022 avec deux grandes maisons de luxe.

Au-delà de cette croissance de l'activité, Cabasse confirme également viser une nouvelle progression du taux de marge brute (40% en 2022) sous l'effet :

- de la croissance continue de la gamme The Pearl Collection et du positionnement luxe et haut de gamme des dernières nouveautés,

- de difficultés d'approvisionnement en composant clés qui se résorbent progressivement au 1er semestre 2023 et

- de coûts de transport désormais normalisés.