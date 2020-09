Cabasse : confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Cabasse s'est établi à 11,8 ME, en repli de 17% par rapport au 1er semestre 2019.

L'EBITDA ressort à -343 KE au 1er semestre 2020, en amélioration de +86 KE par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat d'exploitation est de -1,6 ME, en progression de +222 KE sur la période.

Le résultat net part du groupe ressort à -1,7 ME au 1er semestre 2020, contre -1,8 ME un an plus tôt.

Cabasse confirme son ambition d'atteindre une marge d'EBITDA cible de 10% à horizon 2022