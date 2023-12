Cabasse : attribution gratuite des bons de souscription d'actions

(Boursier.com) — Cabasse informe ses actionnaires de la mise en oeuvre de l'attribution gratuite de bons de souscription d'action (BSAFidélité), à tous les actionnaires de Cabasse ayant conservé sans discontinuer pendant 1 année les actions reçues dans le cadre de la distribution en nature ou souscrites dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée à l'occasion de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth.

Afin de les remercier pour leur fidélité, chaque actionnaire éligible va ainsi obtenir gratuitement 1 BSAFidélité pour chaque action Cabasse détenue sans interruption entre le 5 décembre 2022 et le 5 décembre 2023.

La distribution des BSAFidélité fera l'objet d'une mise en paiement le 6 décembre. A compter du 7 décembre, le code ISIN technique FR001400DJD8, créé en décembre 2022 afin d'identifier les bénéficiaires des BSAFidélité à l'issue de la période de détention de 12 mois, disparaîtra et l'ensemble des actions Cabasse seront négociées sous le même code ISIN : FR001400DIY6.

L'exercice de 10 BSAFidélité donnera droit, pendant une durée de 3 ans, soit au plus tard jusqu'au 7 décembre 2026, à la souscription de 1 action nouvelle ou existante de Cabasse au prix de 9,42 euros, prix identique à celui retenu dans le cadre de la distribution en nature des actions de la filiale Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group (ancienne dénomination de VEOM Group) et au prix de l'augmentation de capital concomitante à l'introduction en Bourse sur Euronext Growth, il y a 1 an.