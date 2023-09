Cabasse : Abandon de l'objectif de croissance annuelle sur l'ensemble de l'exercice

(Boursier.com) — Cabasse , société française d'audio haute-fidélité de luxe, publie ses comptes semestriels 2023, arrêtés par le Conseil d'administration le 25 septembre 2023. À l'issue du 1er semestre de son exercice 2023, Cabasse a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 4 ME en repli de 15% conformément aux anticipations, pénalisé par (i) des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques clés en début d'exercice et (ii) un ralentissement des ventes dans le retail sous l'effet d'une consommation moins dynamique en Europe et en Asie et de la gestion précautionneuse des stocks en magasins.

TAUX DE MARGE BRUTE DE 39,7% AU 1ER SEMESTRE 2023

Au 1er semestre 2023, Cabasse a réalisé une marge brute de 1,6 ME. Le taux de marge brute s'est établi à 39,7% sur la période, contre 42,8% un an plus tôt, du fait de la persistance en début d'année de surcoûts liés aux difficultés d'approvisionnement en composants.

Le taux de marge brute est néanmoins stable par rapport au niveau de l'ensemble de l'exercice 2022 (40%).

À mi-exercice, l'EBITDA s'est élevé à -0,8 ME, contre -0,1 ME un an plus tôt. Ce repli est lié pour 0,4 ME à l'évolution de la marge brute et pour 0,3 ME à la hausse des charges opérationnelles, avec l'augmentation des frais généraux et administratifs liés à la cotation en Bourse de Cabasse depuis fin 2022, et avec la montée en puissance des ateliers de fabrication à Brest (France) afin d'accompagner la production des enceintes haut de gamme, dont le produit réalisé pour une grande maison de luxe.

Le résultat d'exploitation s'est établi à -1,2 ME au 1er semestre 2023, contre -0,5 MEUR un an plus tôt.

Après résultat financier, composé principalement de charges d'intérêts de la dette bancaire et obligataire, et du résultat exceptionnel, le résultat net s'est élevé à -1,3 ME au 1er semestre 2023, contre -0,5 ME.

SITUATION BILANCIELLE AU 30 JUIN 2023

Au 30 juin 2023, les capitaux propres de Cabasse s'élevaient à 2,2 ME et la trésorerie disponible à 1 ME.

Les dettes financières s'établissaient à 4,3 ME à fin juin 2023 (contre 4,6 ME à fin 2022).

À mi-exercice, la dette financière nette s'élevait ainsi à 3,3 ME, contre 0,6 ME au 31 décembre 2022.

AMÉLIORATION CONFIRMÉE DE LA MARGE BRUTE EN 2023

Cabasse pâtit actuellement d'un ralentissement marqué des ventes dans le retail, compte tenu d'un environnement économique dégradé et d'une gestion prudente des stocks par les distributeurs.

Dans ce contexte adverse, Cabasse a décidé de décaler au 1er semestre 2024 le lancement des deux nouveaux produits majeurs visant à élargir la gamme Luxury Wireless Audio, initialement prévu au 4ème trimestre 2023.

Le 2nd semestre sera toutefois marqué par la montée en puissance des livraisons, qui ont démarré au 3ème trimestre 2023, dans le cadre de l'accord avec une grande maison de luxe.

Au final, l'objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2023 ne pourra être atteint, compte tenu du ralentissement actuel des ventes dans le retail.

Cabasse réitère en revanche son objectif d'une amélioration significative son taux de marge brute au 2nd semestre, et plus largement sur l'ensemble de l'exercice 2023 (rappel : 40% en 2022), portée par les produits de la gamme Luxury Wireless Audio, les livraisons pour une grande maison de luxe et des coûts d'approvisionnement désormais normalisés au 2nd semestre.