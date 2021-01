CA Alpes Provence : une très bonne solvabilité

CA Alpes Provence : une très bonne solvabilité









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Depuis le 1er trimestre 2020, l'activité commerciale de Crédit Agricole Alpes Provence a été marquée par un ralentissement en raison des mesures de confinement liées à la crise sanitaire. Néanmoins, le CA Alpes Provence a poursuivi son rôle de banquier assureur... Il a accompagné ses clients notamment avec les prêts garantis par l'Etat et des moratoires sur l'ensemble de ses territoires. Dès les premières mesures de confinement, la Caisse Régionale s'est mise en mesure d'accompagner chacun de ses clients tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs , précise la direction.

Dans les comptes individuels de la Caisse Régionale, le Produit Net Bancaire s'élève à 422,1 millions d'euros. Il est en baisse à -3,8%. En consolidé, le PNB est de 379,4 ME, en repli de -8,1%.

Dans ce contexte sanitaire et financier inédit, la Caisse Régionale a mis en place un plan de réduction des charges de fonctionnement (-4,4%). Le résultat brut d'exploitation affiche une baisse à -2,6% par rapport à décembre 2019 (-17,4% à 113,6 ME en consolidé).

Sur le plan des risques crédit, le taux de créances douteuses et litigieuses est en net recul à 1,54% (1,9% au 31 décembre 2019). En 2020, la Caisse régionale a renforcé la couverture des risques affectés, avec un taux de couverture porté à 63,7% (61,7% à fin 2019). D'autre part, la Caisse Régionale a augmenté ses couvertures des créances saines et sensibles par le biais des provisions non affectées pour les porter à 147,4 ME, soit +17,5 ME en 2020. Le Fonds pour Risques Bancaires Généraux a été porté à 62,2 ME, soit un effort de +de 26 ME supplémentaires en 2020.

Enfin, la baisse d'activité commerciale liée à la crise sanitaire a entraîné un provisionnement des participations à hauteur de 18,5ME.

Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net individuel s'élève à 40,5 ME en baisse de -56,3%. Le Résultat Net part du groupe aux normes consolidées IFRS s'élève à 48,1 ME au 31 décembre 2020, en baisse de -35,6% par rapport au 31 décembre 2019.

Une structure saine et solide, renforcée dans un contexte économique dégradé

La Caisse Régionale a constitué un bilan de liquidité solide permettant de répondre aux besoins de financement de ses clients. Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 153,8% au 31 décembre 2020. Conjugué à un ratio CET1 de 18,3% au 30/09/2020, niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence aborde ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

Perspectives

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Alpes Provence, Banque Coopérative, accompagne chacun de ses clients dans ces moments difficiles. Toutes les équipes de la Caisse Régionale sont mobilisées pour soutenir l'économie du territoire et limiter l'impact de cette crise sanitaire. La Caisse Régionale, au côté de ses clients, met en place des mesures fortes permettant d'atténuer les effets de cette crise et finance largement les acteurs du territoire , rappelle la direction de la Caisse Régionale de la banque verte.