C3.ai : le roi de l'IA détruit des emplois

(Boursier.com) — C3 .ai, l'un des groupes américains vedettes de l'intelligence artificielle, qui propose une plateforme complète de développement d'applications d'IA d'entreprise et une famille d'applications d'IA d'entreprise clés en main, a supprimé des postes la semaine dernière selon Bloomberg News, qui indique que le groupe aurait évoqué la performance des employés et la nécessité de réduire les dépenses. Des salariés auraient ainsi été licenciés sur les différents départements de C3.ai. Bloomberg cite à ce sujet des sources familières de la question. Un dirigeant de l'entreprise aurait précisé ces plans de réduction des coûts lors d'une réunion jeudi avec des centaines d'employés. Les managers auraient fait état de suppressions de postes du fait de performances individuelles, plutôt que d'un réel plan de licenciements. C3.ai comptait un peu plus de 900 employés avant ces mesures, dont l'essentiel aux Etats-Unis. Un porte-parole du groupe cité par Reuters affirme pour sa part que C3.ai continue d'embaucher dans ses activités stratégiques, mais gère régulièrement ses salariés aux moindres performances, "comme de nombreuses compagnies hautement performantes".

Le titre C3.ai gagne 150% depuis le début de l'année, fort de son code "AI" à Wall Street. Les comptes du deuxième trimestre fiscal seront publiés le 6 décembre. En septembre, le titre avait dévissé, le groupe ayant alors abandonné l'idée d'être rentable d'ici la fin de l'année fiscale, du fait notamment d'investissements supplémentaires dans ses offres d'IA générative. Sur le premier trimestre, les revenus avaient augmenté de 10% à 72 millions de dollars, pour une perte nette par action de 9 cents. Le groupe californien de Redwood City maintenait alors une guidance de revenus allant de 295 à 320 millions de dollars. La capitalisation boursière se situe à 3,3 milliards de dollars.