C3.ai : le roi de l'IA décroche encore à Wall Street

(Boursier.com) — C3 .ai, l'un des groupes américains vedettes de l'intelligence artificielle, qui propose une plateforme complète de développement d'applications d'IA d'entreprise et une famille d'applications d'IA d'entreprise clés en main, dévissait hier soir de 8% après bourse suite à sa publication trimestrielle. Il a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations et a fourni des perspectives préoccupantes. La perte d'exploitation ajustée pour l'exercice fiscal devrait ressortir à 135 millions de dollars, contre une précédente guidance allant jusqu'à 100 millions de dollars. Le groupe californien de Redwood City, qui avait lancé en mars des produits dotés d'IA générative, a précisé hier soir qu'il allait dépenser plus que prévu pour profiter de l'enthousiasme suscité par le segment. Ces investissements dans l'IA générative devrait faire pression à court terme sur les flux de trésorerie disponibles et la rentabilité. C3.ai s'attend ensuite à des flux de trésorerie positifs pour l'exercice se terminant en avril 2025.

Pour le deuxième trimestre fiscal juste clos, les revenus ont augmenté de 17% pour atteindre 73,2 millions de dollars - à comparer à un consensus de 74 millions. La perte ajustée par action est ressortie à 13 cents sur ce trimestre clos fin octobre, contre un consensus de -18 cents.

C3.ai, dont le symbole est "IA" en bourse, avait flambé cette année de 160% avec l'euphorie boursière de Wall Street autour de l'IA générative. Pour l'heure, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Néanmoins, le très fort intérêt de vente à découvert sur la valeur pourra encore générer des variations très improbables et de nouvelles spéculations, alors que ce dossier a pour l'instant pour principal intérêt... son "ticker". Le groupe avait précédemment supprimé des postes selon Bloomberg News. Il avait évoqué la performance des employés et la nécessité de réduire les dépenses. Des salariés auraient ainsi été licenciés sur les différents départements de C3.ai. Le groupe comptait un peu plus de 900 employés avant ces mesures, dont l'essentiel aux Etats-Unis.