C3.ai flambe à Wall Street

(Boursier.com) — C3 .ai, l'une des vedettes de Wall Street dans l'intelligence artificielle, prend 6% à 20,7$. Le groupe software américain prévoit de dépasser les attentes de revenus et d'afficher une perte opérationnelle moins conséquente qu'attendu pour le quatrième trimestre. La société californienne de logiciels a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires de son quatrième trimestre fiscal et de son exercice clos le 30 avril 2023. Tous les chiffres communiqués sont des estimations préliminaires non auditées.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre est situé entre 72,1 et 72,4 millions de dollars, dépassant les prévisions de la société. Le flux de trésorerie nette provenant des activités d'exploitation est logé entre 28,1 et 29,5 millions de dollars. Le free cash flow est attendu positif de 18 à 19,4 millions de dollars. La perte d'exploitation GAAP est estimée entre 75,9 et 77,1 millions de dollars. La perte d'exploitation non-GAAP est anticipée entre 23,7 et 23,9 millions, contre une guidance antérieure allant de 24 à 28 millions de dollars.