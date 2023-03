BuzzFeed dévisse avec la Silicon Valley Bank, mais pas que...

(Boursier.com) — BuzzFeed retombe de 11% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe de média en ligne a indiqué que la majeure partie de ses liquidités et équivalents étaient logés à la Silicon Valley Bank, qui vient de s'effondrer. Hier soir, le groupe a aussi publié ses résultats financiers annuels, affichant des revenus totaux de 437 millions de dollars en augmentation de 10%, mais une perte nette de 201 millions de dollars comprenant une charge non cash de dépréciation du goodwill de 102 millions de dollars. Un an avant, le groupe avait dégagé un bénéfice de 26 millions de dollars. L'Ebitda ajusté sur l'exercice clos a été de 0,5 M$, contre 41,5 millions un an avant. Pour le quatrième trimestre, les revenus ont corrigé de 8% à 135 millions de dollars, alors que la perte nette a atteint 106 millions de dollars. L'Ebitda ajusté a été de 17,6 M$ contre 34,2 M$ un an plus tôt. Pour son premier trimestre fiscal, BuzzFeed anticipe des revenus de 61 à 67 M$ et un Ebitda ajusté déficitaire de 18 à 25 M$.