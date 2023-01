BuzzFeed : +120% avec ChatGPT !

(Boursier.com) — BuzzFeed a connu hier une séance mémorable à Wall Street, terminant sur un gain de 120% dans un volume record, après avoir triplé durant la séance ! Le groupe média, en marge de l'annonce relayée par le Wall Street Journal d'un accord de plusieurs millions de dollars avec Meta, a indiqué qu'il allait concevoir des contenus personnalisés en utilisant des outils d'intelligence artificielle et notamment les solutions d'OpenAI, à l'origine du robot conversationnel à la mode, ChatGPT. Selon un mémo interne obtenu par Yahoo Finance et le Wall Street Journal, la compagnie prévoit donc d'utiliser les outils d'OpenAI, et donc potentiellement ChatGPT, pour générer et personnaliser certains de ses contenus, par exemple des quiz. "Pour tenir la promesse de notre mission, nous devons construire une base commerciale plus solide en exécutant une stratégie tournée vers l'avenir", a écrit Jonah Peretti, DG de BuzzFeed, s'adressant aux employés.

"Nous devons regarder vers l'avenir et orienter nos activités vers des tendances à plus long terme afin de saisir les opportunités qui se présenteront lors de la reprise éventuelle", a poursuivi Peretti, citant des "créateurs" comme des célébrités, des athlètes et des influenceurs, ainsi que l'intelligence artificielle, comme l'avenir des médias numériques pour les prochaines années !

La société mère de Facebook, Meta, envisage selon le WSJ de verser des millions de dollars à BuzzFeed pour amener davantage de créateurs sur les plateformes du géant des médias sociaux, Facebook et Instagram. Ce partenariat marque un nouveau développement dans la relation de longue date entre l'éditeur digital BuzzFeed et le groupe de Mark Zuckerberg.

Les actions de BuzzFeed perdent encore près de 80% depuis que la société est devenue publique via une combinaison SPAC fin 2021.

Le mois dernier, BuzzFeed avait réaffirme ses perspectives pour le quatrième trimestre fiscal suite à l'annonce d'un plan de restructuration. Le groupe envisageait alors pour la période des revenus allant de 129 à 134 millions de dollars, ainsi qu'un Ebitda ajusté de 12,5 à 17,5 millions. Le groupe avait auparavant fait état de son intention de réduire de 12% ses effectifs.