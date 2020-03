Business et Decision : Orange Business Services formule son projet offre de retrait à 7,93 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange a déposé son projet d'offre publique de retrait visant les actions de Business et Decision auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le projet de note établi par Orange Business Services est formulé à 7,93 euros par action Business & Decision, offre nette de tous frais.

L'offre sera ouverte sur 10 jours de négociation. Le calendrier de cette offre publique de retrait sera fixé par l'AMF conformément à son règlement général.

Orange Business Services détient 7.379.807 actions représentant autant de droits de vote, soit 93,62% du capital et 93,42% des droits de vote de la société. L'offre vise la totalité des actions non encore détenues par l'initiateur, soit 503.168 actions représentant 519.942 droits de vote, soit 6,38% du capital et 6,58% des droits de vote de la société.