Business et Decision : Orange BS lancera la procédure de retrait obligatoire le 13 juillet

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Orange Business Services visant les actions de la société Business et Decision non détenues par lui, qui s'est déroulée du 29 mai au 8 juillet inclus, Orange Business Services détient directement 7.547.807 actions Business & Decision représentant 12.274.476 droits de vote, soit 95,75% du capital et 97,22% des droits de vote.

Les 335.168 actions Business & Decision non présentés à l'offre par les minoritaires -soit 351.310 droits de vote- représentaient, à l'issue de l'opération, 4,25% du capital et 2,78% des droits de vote de la société. Orange va donc pouvoir mettre en oeuvre le retrait obligatoire de Business et Decision, aux mêmes conditions financières que l'offre initiale, soit 7,93 euros par action Business et Decision. Cette indemnisation est nette de tous frais.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre à compter du 13 juillet. Il visera l'ensemble des 335.168 actions Business et Decision non détenues par Orange Business Services.

La cotation des actions Business & Decision a été suspendue à partir du 8 juillet, et ne sera pas reprise avant la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire emportant radiation de ces actions du marché réglementé d'Euronext Paris.