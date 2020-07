Business & Decision : Orange Business Services détient plus de 95% du capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 3 juillet à l'AMF, la société anonyme Orange Business Services a déclaré avoir franchi en hausse, le 30 juin, les seuils de 95% du capital et des droits de vote de la société Business et Decision. Orange Business Services détient 7.494.953 actions Business & Decision, représentant 12.221.622 droits de vote, soit 95,08% du capital et 96,8% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Business & Decision dans le cadre de l'offre publique initiée par Orange Business Services.