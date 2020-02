Business & Decision nomme l'expert indépendant chargé d'analyser l'offre d'Orange

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Business & Decision SA s'est réuni le 17 février, suite à l'annonce faite le 12 février 2020 par son actionnaire de contrôle, Orange Business Services SA, de son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire au prix de 7,93 euros par action sur les actions Business & Decision SA.

Le Conseil d'administration a décidé de nommer, à l'unanimité de ses membres, et sur la recommandation du comité ad hoc, le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers en qualité d'expert indépendant chargé d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre. Le comité ad hoc assurera, pour le compte du Conseil d'administration, le suivi des travaux de l'expert indépendant et préparera le projet d'avis motivé. Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de Business & Decision SA figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi et soumis au visa de l'AMF.