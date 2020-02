Business & Decision : creuse ses pertes en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Business & Decision a creusé ses pertes en 2019 avec un déficit net de 11 millions d'euros (contre -6,2 ME en 2018) pour un chiffre d'affaires consolidé de 204 ME, en décroissance de 6,6% et de 7% à taux de change et périmètre constants. Le résultat opérationnel est négatif à hauteur de 6,2 ME contre -1,5 ME un an plus tôt.

Pierre-Louis Biaggi, Directeur général de Business & Decision, déclare : "l'année 2019 a été marquée par la mise en oeuvre du plan de transformation de Business & Decision. Les principales difficultés opérationnelles ont été concentrées en Ile-de-France et aux Etats-Unis. Au second semestre 2019, nous constatons d'ores et déjà une amélioration du résultat opérationnel qui est passé de -4,9 ME au premier semestre 2019 à -1,3 ME au second semestre 2019".

La mise en oeuvre du plan de transformation se poursuit en 2020. Les actions d'amélioration couvrent tous les pays d'implantation du groupe.