Burelle : les fondamentaux restent solides

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le résultat net part du groupe Burelle~ s'établit à -248 millions d'euros (+92 ME au 1er semestre 2019). Ce résultat prend en compte, pour Plastic Omnium, une quote-part de -135 ME de dépréciations d'actifs en conséquence d'un redressement lent attendu de la production automobile mondiale.

L'Actif Net Réévalué (ANR) de Burelle s'établit à 1,854 MdE, soit 1.058 euros par action, en retrait de -23% par rapport au 31 décembre 2019. Cette évolution est liée à la baisse de -27% du cours de bourse de Compagnie Plastic Omnium SE sur la période, dans un secteur automobile particulièrement affecté boursièrement par la pandémie de la Covid-19.

Les résultats du 1er semestre 2020 illustrent la solidité des fondamentaux et la résilience des filiales du groupe Burelle face à une crise sans précédent, ainsi que la pertinence de la stratégie de diversification des actifs de Burelle SA , commente Laurent Burelle, Président-Directeur Général de Burelle SA, qui assure : L'approche prudente dans l'équilibre des risques et dans la structure financière des filiales, couplée à une diversification accrue des participations, permettent à Burelle SA de faire face à la crise sanitaire et économique actuelle .

Burelle SA

Au 1er semestre 2020, le résultat net social de Burelle SA s'élève à 41,5 ME, dont 45,3 ME de résultat financier (contre respectivement 65,4 ME et 67,1 ME au 1er semestre 2019).

Burelle SA a versé un dividende de 26,3 ME (15 euros par action) à ses actionnaires en juin 2020, en diminution de 25% par rapport à 2019 (20 euros par action).

Au 30 juin 2020, sa trésorerie nette s'élève à 54 ME (51 ME au 31 décembre 2019).

Perspectives

Burelle SA maintiendra sa stratégie de diversification de ses actifs dans le futur. Actuellement, les activités immobilières et de capital investissement représentent 12% de son actif net réévalué.

Burelle SA continuera à accompagner sur le long terme ses 3 filiales dans leur croissance rentable.

Pour l'année 2020, les résultats consolidés de Burelle SA reflèteront l'évolution des résultats de Plastic Omnium.