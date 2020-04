Burelle : le CA s'est établi à 2,032 MdsE, en baisse de 2,1% au T1

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Burelle SA s'est établi à 2.032,3 millions d'euros, en baisse de 2,1%. Industrie Compagnie Plastic Omnium SE, équipementier automobile mondial, est détenue à 58,78% par Burelle SA. Compagnie Plastic Omnium SE a publié son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 le 21 avril 2020.

Son chiffre d'affaires consolidé, en recul de 2%, affiche une surperformance de 22 points par rapport à la production automobile mondiale. Celle-ci chute de 24% sur la période, du fait de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné des arrêts de production en Chine (de début février à mi-mars) puis en Europe (à partir de mi-mars) et en Amérique (à partir de fin mars).

Prenant une hypothèse de production automobile mondiale en baisse de l'ordre de 35% au 1er semestre 2020 et de 25% sur l'ensemble de l'année 2020 (soit 65 millions de véhicules produits en 2020, contre 86 millions en 2019), Plastic Omnium accentue ses plans de réduction de coûts et de préservation de ses liquidités, qui s'élèvent à 2,6 milliards d'euros au 21 avril 2020.

Le Groupe dispose d'une structure financière solide et d'équipes pleinement mobilisées pour faire face à la crise. Il prépare le redémarrage de ses sites en s'assurant de la santé de ses collaborateurs, qui est sa première priorité.

Immobilier Sofiparc, détenue à 100% par Burelle SA, regroupe l'ensemble des actifs immobiliers tertiaires du groupe Burelle SA, qui génèrent des revenus récurrents et sécurisés par la qualité de la signature des locataires. Après l'acquisition, en décembre 2019, de l'ensemble immobilier de bureaux mis en vente par Plastic Omnium, le chiffre d'affaires de Sofiparc double pour atteindre 5 millions d'euros au 1er trimestre 2020.

Capital Investissement Burelle Participations, détenue à 100%, est une société dédiée au capital investissement qui soutient des entreprises non cotées dans leur stratégie de croissance. Elle ne génère pas de chiffre d'affaires. Au 1er trimestre 2020, Burelle Participations a engagé 5 millions d'euros dans un fonds d'investissement mid cap paneuropéen.

Au 31 mars 2020, l'actif net réévalué s'établissait à 65,2 millions d'euros, en hausse de 3,7 millions d'euros depuis le début d'année essentiellement du fait de l'appel du solde d'une augmentation de capital décidée en 2017. L'impact de la crise sanitaire actuelle est encore difficile à estimer à ce jour ; il devrait être limité par la diversification du portefeuille en termes tant sectoriels que géographiques et l'absence d'endettement au niveau de la société.

PERSPECTIVES

Burelle SA et ses filiales affrontent les effets systémiques de la pandémie de Covid-19 avec un bilan solide, des liquidités disponibles importantes et un fort engagement de toutes les équipes, qui rendent le Groupe confiant dans sa capacité de résistance et de rebond.

Les conditions actuelles de marché renforcent la stratégie de diversification de Burelle SA, qui continuera à accompagner sur le long terme ses trois filiales dans leur croissance rentable.