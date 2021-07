Burelle : la structure financière reste solide

(Boursier.com) — Burelle SA affiche un résultat net part du Groupe en très fort rebond au 1er semestre 2021, à 85 millions d'euros. Au 1er semestre 2020, ce résultat net prenait en compte, pour Plastic Omnium, une quote-part de -135 ME de dépréciations d'actifs en conséquence d'un redressement lent attendu de la production automobile mondiale.

Les résultats du 1er semestre 2021 valident la stratégie de diversification engagée par Burelle SA. Ils démontrent la forte capacité de rebond de l'équipementier automobile Compagnie Plastic Omnium SE ainsi que la croissance de la foncière Sofiparc et du capital investissement porté par Burelle Participations.

L'Actif Net Réévalué (ANR) s'établit à 2,638 milliards d'euros, soit 1.505 euros par action, en hausse de +42% par rapport au 30 juin 2020 et en baisse de -5% par rapport au 31 décembre 2020.

Perspectives

Au 2nd semestre 2021, Burelle SA poursuivra l'animation et le soutien à ses filiales pour créer de la valeur sur le long terme :

- Compagnie Plastic Omnium SE : croissance dans la mobilité propre et connectée et déploiement de la stratégie d'innovation ;

- Sofiparc : augmentation de capital de 15 ME pour acquérir des moyens de développement additionnels. La foncière finalisera également son projet de construction d'un immeuble tertiaire de 20.700 m2 de bureaux dans la zone de Nanterre-La Défense ;

- Burelle Participations : augmentation de capital de 20 ME souscrite en juillet pour accélérer le développement.

Laurent Burelle, Président-Directeur Général de Burelle SA, a déclaré : "Holding d'animation et de contrôle familial, Burelle SA est engagée dans un projet entrepreneurial de long terme avec une feuille de route ambitieuse. Grâce à une structure financière solide, elle est à même d'accélérer le développement de ses participations, de poursuivre la diversification de l'ensemble et de maintenir un bon rendement actionnarial dans la durée".