Burelle : l'ANR s'établit à 1,8 MdsE, soit 1.029 euros par action

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, l'Actif Net Réévalué (ANR) de Burelle S.A. s'est établi à 1,8 milliard d'euros, soit 1.029 euros par action, contre 1.131 euros par action en 2019.

L'ANR de Compagnie Plastic Omnium SE suit l'évolution du cours de bourse de la filiale, détenue à 60% par Burelle SA depuis le 30 août 2022. Celui-ci avait baissé de 28% sur le 1er semestre 2022 par rapport au 31 décembre 2021, étant fortement impacté par le contexte de marché défavorable du secteur automobile. Au 08 décembre 2022 2022, le cours de bourse se situe de la filiale se situe à 13,71 euros.

L'ANR de la foncière Sofiparc est stable au 1er semestre 2022.

L'ANR de Burelle Participations était en hausse de 2% au 1er semestre 2022 par rapport au 31 décembre 2021.

Au 30 juin, la trésorerie nette de Burelle SA était positive de 11 millions d'euros.

"En moins de quatre ans, Burelle SA a développé ses filiales à rythme soutenu, en fidélité avec son ADN entrepreneurial et sa volonté d'être un leader indépendant". La part majeure de l'Industrie dans le portefeuille de Burelle S.A. s'accompagne d'un pivotement technologique de sa principale filiale, Plastic Omnium.

Les résultats de Burelle S.A. reflètent le dynamisme de ses filiales, notamment les activités Immobilier et Capital Investissement :

L'activité Industrie - Plastic Omnium - a continué à surperformer ses marchés en Europe, Amérique et Asie hors Chine et a affirmé son nouveau positionnement à travers des acquisitions majeures en 2022 :

- Activités d'éclairage pour l'automobile avec la finalisation de l'acquisition de Varroc Lighting Systems et d'AMLS Osram, pour constituer une nouvelle division "PO Lighting", représentant 1 MdsE de chiffre d'affaires et 7.000 salariés, répartis géographiquement de manière équilibrée entre les grandes régions mondiales.

- Détention à 100% de l'activité "Modules" avec l'acquisition, le 12 décembre 2022, du tiers non encore détenu dans le capital de HBPO, activité de modules pour l'industrie automobile, fortement orientée vers les clients premium, notamment en Allemagne.

- Acquisition d'Actia Power, devenue une business unit "E Power" dédiée à la mobilité électrique. E-Power conçoit et produit des composants électroniques, des systèmes de stockage et de gestion d'énergie électrique, notamment pour la mobilité lourde.

Cette acquisition est complétée par une prise de participation dans le projet Verkor, en vue de la fabrication dans des "giga factories" européennes, de cellules de batterie haute puissance, à haut rendement, bas-carbone et durables.

Grâce à ses mesures de flexibilisation ainsi que son suivi rigoureux de l'impact de la hausse des prix, Plastic Omnium s'est rapidement adaptée à un marché toujours impacté par l'inflation et, en partie, par des pénuries de composants. Plastic Omnium réalise une excellente performance en commandes, avec des succès commerciaux particulièrement marqués dans l'hydrogène. La division "Hydrogène" lancée au début 2022 développe pour servir ses clients plusieurs implantations industrielles ; en France, le lancement d'une usine de fabrication de réservoirs à hydrogène qui sera la plus importante d'Europe.

Ce futur site sera doté d'une capacité de production de 80.000 réservoirs par an dans la région de Compiègne et bénéficie d'une subvention de 74 ME dans le cadre du programme européen Hydrogène et IPCEI, qui a été annoncée en présence de la Première Ministre et de plusieurs membres du gouvernement le 28 septembre 2022. Des usines similaires sont en développement en Corée du Sud, Etats-Unis et Chine.

L'activité Immobilier - Sofiparc - poursuit, via sa filiale dédiée Sofiparc Hotels, sa stratégie de développement dans le secteur hôtelier avec l'acquisition de deux nouveaux hôtels à Lyon, totalisant 315 chambres, suivant l'entrée de Sofiparc Hotels dans un tour de table détenant et opérant le premier portefeuille hôtelier en région lyonnaise. Sofiparc lance également un projet immobilier majeur à Nanterre, et dépose dans ce but une demande de permis de construire. Cette activité bénéficie toujours d'un taux d'encaissement des loyers de 100%, et continue son désendettement, à partir d'un ratio LTV (Loan To Value) déjà très favorable de 31%.

L'activité Capital Investissement - Burelle Participations affiche une nette accélération de son développement depuis deux ans et vise désormais un portefeuille d'investissements de plus de 100 millions d'euros à fin 2022. Fruit d'une politique d'investissement sérieuse et diversifiée, le résultat net de cette activité ne cesse de croître.

Laurent Burelle, Président-Directeur Général de Burelle SA, a déclaré : "Burelle SA a continué à soutenir la croissance et l'innovation dans chacune de ses filiales. Fort d'un projet ambitieux pour la mobilité durable, Plastic Omnium s'inscrit dans sa stratégie de croissance et a finalisé des acquisitions majeures au cours de l'année 2022. Sofiparc et Burelle Participations connaissent un développement soutenu de leurs activités. La stratégie de diversification du portefeuille engagée depuis trois ans produit des résultats très satisfaisants, appuyés sur un actionnariat et une structure financière solides. Burelle SA maintient, dans un contexte de marché marqué par les crises, un bon niveau de rendement actionnarial."