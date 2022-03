Burelle : L'ANR du groupe s'établit à 2.356 ME, soit 1.344 euros par action

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué (ANR) du groupe Burelle s'établit à 2.356 ME, soit 1.344 euros par action, en baisse de -16% par rapport au 31 décembre 2020, en lien avec le recul de la valeur boursière de Compagnie. Plastic Omnium SE au cours de l'exercice. Il est toutefois notable que Sofiparc et Burelle Participations représentent à présent 15% de l'ANR total du Groupe. Cette stratégie de diversification sera poursuivie.

L'ANR de Compagnie Plastic Omnium SE détenue à 59,35%, est dépendant de l'évolution de son cours de bourse. Dans un contexte de forte volatilité de la production liée à la pénurie de semi-conducteurs, l'action Plastic Omnium a reculé de 7% au premier semestre 2021 et de 13% au deuxième semestre, affichant un recul de 19% sur l'année 2021.

Sofiparc a vu son ANR augmenter au deuxième semestre 2021 suite notamment à l'augmentation de capital de 15 ME réalisée en juillet 2021 par Burelle S.A., et à une prise de participation dans une société hôtelière lyonnaise.

L'ANR de Burelle Participations a fortement progressé à 103 ME (+32 ME) principalement grâce à l'augmentation de capital de 20 ME et à la forte appréciation de son portefeuille en 2021 (+25%). La trésorerie nette de Burelle S.A. est positive de 14 ME au 31 décembre 2021, après versement d'un dividende de 15 euros/action à ses actionnaires.