Burelle : l'actif net réévalué s'établit à 1.592 euros par titre

Burelle : l'actif net réévalué s'établit à 1.592 euros par titre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Burelle SA s'est réuni le 24 mars 2021, sous la présidence de Laurent Burelle, et a arrêté les comptes consolidés 2020.

L'Actif Net Réévalué (ANR) s'établit à 2.790 ME, soit 1.592 euros par action, en hausse de 16% par rapport au 31/12/2019.

La trésorerie nette de Burelle SA est positive de 36 ME.

Burelle SA affiche un résultat net part du groupe positif de 132 ME au 2nd semestre 2020. Sur l'ensemble de l'année 2020, le résultat net part du Groupe intègre une charge de 153 ME correspondant à la quote-part de dépréciations d'actifs comptabilisées par Compagnie Plastic Omnium SE compte tenu du redressement lent de la production automobile mondiale.

Le Conseil d'Administration proposera, à l'Assemblée Générale du 27 Mai 2021, un dividende de 15 euros par action, identique à l'année précédente. Ce dividende sera mis en paiement le 4 juin 2021 après approbation par l'Assemblée Générale.

PERSPECTIVES

Burelle SA continue à accompagner sur le long terme ses trois filiales dans leur croissance rentable.

Plastic Omnium accélère sa transformation pour une mobilité décarbonée, par sa politique d'innovation et de responsabilité sociale d'entreprise. Cette stratégie est supportée par un retour dès 2021 à des niveaux de profitabilité et de cash-flow libre de 2019. Sofiparc poursuit sa forte dynamique de croissance via plusieurs projets situés en région parisienne et en région lyonnaise. Sofiparc entend développer ces projets en mettant en oeuvre une politique immobilière axée sur la construction durable, pour offrir des bâtiments à taille humaine, conçus dès l'origine pour le bien-être des occupants et la neutralité carbone du bâti. Dans ce contexte, Sofiparc poursuivra le développement de son actif de bureaux acquis en 2019 et situé dans la nouvelle zone d'aménagement de Paris-La Défense à Nanterre. Sofiparc a également confirmé son intérêt pour participer à une opération, dans le courant du 1er semestre 2021, en région lyonnaise, en tant qu'investisseur aux côtés de fonds spécialisés en immobilier hôtelier.

Burelle Participations augmentera significativement le rythme de ses investissements, avec des moyens renforcés, en poursuivant sa stratégie actuelle et dans une optique RSE affirmée.