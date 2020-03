Burelle : comptes publiés

(Boursier.com) — Le résultat net social de Burelle SA a atteint 63,3 millions d'euros, en progression de 33% en 2019. A la fin de l'exercice, Burelle SA détenait une trésorerie nette de 51,3 millions d'euros.

Le Conseil d'Administration proposera, à l'Assemblée Générale du 28 Mai 2020, un dividende de 20 euros par action, identique par rapport à l'année précédente, correspondant à un taux de distribution de 22%. Ce dividende sera mis en paiement le 5 juin 2020 après approbation par l'Assemblée Générale qui se tiendra à Levallois, 1 allée Pierre Burelle, à partir de 11h00. En application des dispositions législatives et réglementaires promulguées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, cette Assemblée Générale se tiendra hors la présence physique de ses actionnaires. En conséquence, Burelle SA invite ses actionnaires à exprimer leur vote par correspondance ou par procuration, en utilisant les documents de vote mis en ligne sur www.burelle.fr à compter du 6 mai 2020.

IMPACT DU COVID-19 ET PERSPECTIVES

Le Groupe Burelle SA est concerné par la crise liée au Covid-19, principalement via sa filiale industrielle, Compagnie Plastic Omnium SE (a).

Compagnie Plastic Omnium SE a pris toutes les mesures sanitaires pour protéger ses 32.000 collaborateurs, intensifié des programmes de réduction de coût et de préservation de la trésorerie du fait de l'arrêt de la majorité de ses centres de production. Elle a opéré des tests de sensibilité très rigoureux qui montrent sa capacité à surmonter la crise sans risque de liquidité.

Sofiparc a poursuivi ses activités immobilières, qui ne sont pas affectées par la crise sanitaire.

Burelle Participations a mené une politique d'investissement diversifiée qui devrait permettre de limiter l'impact de la crise actuelle sur son portefeuille.

L'engagement et la réactivité de toutes les équipes du groupe Burelle, une structure financière de Burelle SA et de ses filiales très solide ainsi qu'une trésorerie suffisante permettent de faire face à une pandémie qui se prolongerait.

Holding animatrice et de contrôle, Burelle SA poursuivra en 2020 l'accompagnement de ses filiales dans leur stratégie à long terme de croissance durable et génératrice de cash flow libre, ainsi que la diversification de son portefeuille dans l'immobilier et le capital investissement.