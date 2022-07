Burelle : ANR à 1.029 euros par action

(Boursier.com) — Les résultats du 1er semestre 2022 de Burelle reflètent le dynamisme et la diversité croissante des activités. L'activité Industrie - Plastic Omnium - a continué à surperformer ses marchés et à se développer avec des acquisitions dimensionnantes et créatrices de croissance durable, tout en s'adaptant à un marché impacté par l'inflation et les pénuries de composants. Cette activité obtient une performance "très solide en commandes, chiffre d'affaires et marge opérationnelle", et un cash-flow libre à 134 millions d'euros. L'immobilier - Sofiparc - poursuit sa stratégie de développement dans le secteur hôtelier, bénéficie toujours d'un taux d'encaissement des loyers de 100% sur son activité tertiaire, et continue son désendettement. Le capital investissement - Burelle Participations - réalise une "excellente performance" au 1er semestre 2022 avec un ANR record de 105 millions d'euros et un résultat net IFRS de 4,1 millions d'euros. Au 1er semestre 2022, Burelle SA a versé 26,3 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires.

Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires consolidé atteint 3,93 MdsE contre 3,79 MdsE un an avant. Le résultat net consolidé s'établit à 112 ME contre 149 ME un an plus tôt. Le résultat net part du groupe ressort à 66 ME contre 85 ME un an avant. L'endettement net au 30 juin recule à 798 ME, soit 32% des capitaux propres. L'ANR s'établit à 1.029 euros par action en fin de période, en baisse de 32%. L'ANR de Compagnie Plastic Omnium SE suit en effet l'évolution du cours de bourse de la filiale à 59,35% de Burelle. Celui-ci a baissé de 28% sur le 1er semestre 2022, étant fortement impacté par un contexte de marché défavorable du secteur automobile. En conséquence, l'ANR a baissé d'autant sur la même période.