Bureau Veritas : Vincent Bourdil est nommé Vice-Président exécutif Global Business Lines et Performance

(Boursier.com) — Bureau Veritas annonce la nomination de Vincent Bourdil, effective au 1er mai 2023, en tant que Vice-Président exécutif de l'organisation Global Business Lines et Performance. Vincent Bourdil reportera à Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité exécutif du Groupe.

Cette fonction nouvellement créée va permettre à l'entreprise d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance. Elle vise à développer le portefeuille des activités Matières Premières, Industrie, Certification et Infrastructures. Elle contribuera à l'anticipation des besoins clients et marchés, et permettra la mise en place de programmes de performance à travers les opérations mondiales.

L'organisation Global Business Lines et Performance regroupera :

- Les Global Business Lines relatives à l'Industrie et aux Infrastructures, à la Certification, à l'Agro-alimentaire et aux Matières Premières.

- Les fonctions Ventes et Commerce, TQR (Technique, Qualité et Risques) et HSE (Santé-Sécurité, Sûreté et Environnement).