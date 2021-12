Bureau Veritas : "Stratégie 2025"

(Boursier.com) — Bureau Veritas tient aujourd'hui sa Journée Investisseurs au cours de laquelle Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, François Chabas, Vice-Président exécutif en charge de la Finance, Eduardo Camargo, Vice-Président exécutif en charge du Développement commercial et de la Transformation, Ségolène de Rose, Vice-Présidente Senior en charge de la Stratégie et des Fusions-Acquisitions, et Helen Bradley, Vice-Présidente Exécutive en charge des Ressources Humaines, présenteront la stratégie 2025 du Groupe et ses ambitions financières.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, a déclaré : "Les 6 dernières années ont été transformantes pour Bureau Veritas. Le Groupe a réussi à rééquilibrer ses activités pour bâtir une plateforme de croissance performante, soutenue par des activités résilientes et des tendances sociétales et sectorielles porteuses. Nous avons également constitué des équipes complémentaires en termes de diversité et d'expertise, fonctionnant dans une structure de management efficace.

La stratégie 2025 valorisera Bureau Veritas et assurera sa croissance à court et à long terme, en captant le maximum de valeur des activités existantes et adjacentes à notre coeur de métier, tout en affirmant son leadership en matière de durabilité dans le secteur du TIC. Nous nous appuierons sur les forces de Bureau Veritas, dont sa capacité à être extrêmement réactif et à assurer une exécution efficace, deux pierres angulaires de son succès dans les années à venir.

L'ambition de Bureau Veritas est de devenir leader dans les activités et les secteurs qui sont au coeur de son expertise avec une approche plus innovante, plus proactive et plus agile. Nous avons l'ambition d'être la référence mondiale sur des enjeux de société critiques tels que la transition énergétique, les villes intelligentes, les nouvelles formes de mobilité et la traçabilité des chaînes d'approvisionnement.

Je suis convaincu que Bureau Veritas a un rôle central à jouer dans le monde afin d'être une entreprise Business to Business to Society."

DIRECTION STRATÉGIQUE 2025

Après avoir surmonté la crise du Covid-19 et réalisé de fortes performances au cours des dernières années, Bureau Veritas capitalise sur la réussite de son plan stratégique précédent et sur les fondamentaux du marché du TIC, qui offrent des perspectives de croissance solides. Cette feuille de route s'articule autour de trois moteurs de croissance :

Scale : Bureau Veritas vise à tirer le maximum de valeur de ses actifs, capacités et implantations géographiques existantes, en accélérant la standardisation et la réplication de son offre de services. Le processus de transformation va se poursuivre vers une organisation de plus en plus orientée vers le marché, capitalisant sur les investissements importants réalisés au cours des six dernières années, tant en interne qu'en externe. Ceci stimulera la croissance organique ;

Expand : Bureau Veritas se concentrera notamment sur les enjeux de durabilité et la transition énergétique, qui présentent des opportunités de croissance prometteuses. Le Groupe tirera pleinement parti des opportunités de croissance transverses qui se présenteront parallèlement aux mutations macroéconomiques et sociétales (5G, nouvelles mobilités, etc.). Cela passera par une pénétration renforcée des marchés en expansion et à forte valeur ajoutée, et par la saisie d'opportunités de croissance tant organiques qu'externes ;

Lead : Bureau Veritas investira dans de nouvelles activités qui ont le potentiel de faire partie intégrante du secteur du TIC à l'avenir. Le Groupe tirera pleinement parti des mutations technologiques et se positionnera sur les principales tendances telles que la connectivité, la traçabilité et la cybersécurité. Comme le volet Expand, le volet Lead implique à la fois une croissance organique et externe.

Pour soutenir ses moteurs de croissance Scale, Expand et Lead, Bureau Veritas a défini des priorités en matière de fusions et d'acquisitions par marché et par région, avec trois objectifs clés :

Accéder aux marchés locaux à fort potentiel ;

Acquérir des capacités complémentaires dans des marchés et des géographies ciblés afin de fournir des solutions complètes à ses clients ;

Pénétrer de nouveaux marchés que le Groupe estime pertinents pour l'avenir.

Bureau Veritas a également défini trois catalyseurs qui serviront de leviers clés pour exécuter sa stratégie et atteindre son ambition :

Collaborateurs et Culture d'entreprise : La stratégie de Bureau Veritas est étroitement liée à ses équipes et à sa culture - le Groupe s'engage à favoriser une culture durable et orientée sur la performance, en accord avec ses valeurs et sa mission ;

Organisation et Gouvernance : Bureau Veritas s'engage à ce que son organisation et sa gouvernance soient en phase avec les valeurs du Groupe et l'engagement de ses clients - la RSE est un des éléments clés de la gouvernance du Groupe ;

Innovation et Numérique : L'innovation et le numérique sont des catalyseurs essentiels pour accélérer l'exécution de l'orientation stratégique 2025 et anticiper les besoins de ses clients afin de les aider à garantir une plus grande efficacité de leurs actifs, leurs systèmes et leurs produits ; et pour les accompagner dans leur propre transformation numérique.

CINQ THÈMES PRINCIPAUX POUR RENFORCER LES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

Au cours de la Journée Investisseurs, la direction de Bureau Veritas illustrera sa stratégie en présentant des études de cas de clients sur cinq thèmes principaux, reflétant les priorités du Groupe pour 2025 et qui devraient alimenter son développement commercial : Solutions couvrant la totalité du Cycle de Vie des Actifs, Assurance en matière de Durabilité, Évaluation de Conformité en matière de transition énergétique, Technologie et Ventes en ligne et Conformité en matière de Cybersécurité.

Dans tous ces domaines, Bureau Veritas jouit d'une expertise reconnue et d'un avantage concurrentiel qui sera exploité et développé pour bénéficier des tendances de fond qui soutiennent ces opportunités.

AMBITIONS ET HYPOTHÈSES FINANCIÈRES POUR 2025

Dans le cadre de sa stratégie, le Groupe s'est fixé une nouvelle ambition financière à moyen terme :

AMBITION 2025

CROISSANCE : Croissance organique soutenue et résiliente : croissance modérée à un chiffre

MARGE Pas de compromis sur la marge : supérieure à 16%

TRÉSORERIE : Taux de conversion du Cash fort : supérieur à 90%

L'utilisation du flux de trésorerie disponible généré par nos opérations sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividendes) :

HYPOTHÈSES 2025

CAPEX : Entre 2,5% et 3% du chiffre d'affaires

M&A : Une stratégie disciplinée et sélective

DIVIDENDES : Distribution d'environ 50% du résultat net ajusté

AMBITION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2025

Au-delà de la performance financière, Bureau Veritas reste engagé sur sa performance extra-financière. Le Groupe a présenté sa stratégie en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) à horizon 2025. Cette stratégie, alignée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), vise à "Bâtir un Monde Meilleur". Elle s'articule autour de trois axes stratégiques : "Bâtir un Meilleur Environnement de travail", "Contribuer à une Meilleure Protection l'Environnement", et "Promouvoir les Meilleures Pratiques des Affaires" ; et est construite sur trois piliers de durabilité : "Le capital social et le capital humain", "Lecapital naturel" et "La gouvernance".

Bureau Veritas suivra et communiquera annuellement ses performances en matière de RSE au moyen de dix-huit indicateurs clés de performance.