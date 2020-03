Bureau Veritas : sous pression

Crédit photo © Bureau Veritas

(Boursier.com) — Bureau Veritas recule de près de 5% ce vendredi à 17,65 euros, alors que le groupe a fait un point d'actualité concernant l'impact du COVID-19 sur son activité. La société indique surveiller étroitement l'inactivité économique associée à l'épidémie de Covid-19 qui a un impact direct sur ses activités .

Lors de l'annonce de ses résultats annuels 2019 le 27 février dernier, dans un contexte où le virus affectait uniquement ses activités en Asie, le groupe estimait que l'impact sur son chiffre d'affaires serait de l'ordre de 60 à 100 millions d'euros.

Contexte incertain

Compte tenu de l'évolution de l'épidémie, qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé le 11 mars 2020, l'impact initialement situé principalement en Chine (17% du chiffre d'affaires du Groupe, 16.461 salariés au 31 décembre 2019), affecte désormais d'autres régions du monde... Dans ce contexte sanitaire incertain, l'impact de cette crise sur les résultats 2020 du Groupe est impossible à quantifier.

Le groupe suit attentivement la situation et a pris les mesures appropriées pour protéger au mieux la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle de ses clients, fournisseurs et sous-traitants.

Le groupe informera de l'évolution de la situation dès qu'il sera en mesure de le faire.

Bureau Veritas fait remarquer que l'épidémie du virus Covid-19 n'a pas d'incidence sur la situation comptable et financière du groupe au 31 décembre 2019. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank est repassée d'acheter à 'conserver' en ciblant un cours de 19 euros.