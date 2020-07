Bureau Veritas signe un accord global avec Ascott Limited

Bureau Veritas signe un accord global avec Ascott Limited









(Boursier.com) — The Ascott Limited, l'un des principaux propriétaires-exploitants internationaux d'hébergement et Bureau Veritas, leader mondial de l'audit et de la certification ont signé un accord mondial visant à fournir des audits et des certifications indépendants pour les normes d'hygiène et de sécurité des propriétés d'Ascott dans le monde entier.

Le label Ascott Cares x Bureau Veritas Hygiene Excellence and Safety est un programme holistique développé en partenariat avec Ascott qui s'appuie sur l'expertise de plus de 190 ans de Bureau Veritas en matière de santé, d'hygiène et de sécurité dans le domaine des essais, de l'inspection et de la certification.

C'est dans le cadre de son engagement "Ascott Cares", qu'Ascott a décidé d'être accompagné par Bureau Veritas pour continuer d'offrir un environnement sûr aussi bien pour ses clients que pour ses salariés. Lancé en mai 2020, "Ascott Cares" couvre neuf engagements visant à améliorer les protocoles de propreté existants d'Ascott.

En Europe, où Ascott est présent à travers deux marques phares : Citadines Apart'hotel et The Crest Collection, une cinquantaine d'établissements 3, 4 et 5 étoiles bénéficieront de ce programme.

"Chez Ascott, notre priorité est la santé et le bien-être de nos hôtes et de notre personnel. Alors que les voyages internationaux reprennent progressivement, notre partenariat avec Bureau Veritas garantit à nos clients une plus grande tranquillité d'esprit lorsqu'ils réservent leur séjour chez Ascott. Nos clients peuvent continuer à faire confiance à Ascott pour leur fournir un logement qui soit non seulement confortable, mais qui répondent aux normes sanitaires actuellement nécessaires. Nous sommes impatients d'accueillir les nouveaux clients et les clients de retour chez eux chez Ascott", déclare Alfred ONG, Global Operations, The Ascott Limited.

Bureau Veritas s'appuiera sur sa présence mondiale et son expertise en matière d'audit dans plus de 140 pays pour fournir une solution cohérente et uniforme aux marques de résidences et d'hôtels d'Ascott dans le monde entier. Bureau Veritas effectuera des audits sur le terrain dans les propriétés d'Ascott afin de s'assurer que les 9 engagements pris dans le cadre d'Ascott Cares répondent aux exigences strictes du programme d'inspection de Bureau Veritas. Les auditeurs de Bureau Veritas vérifieront si les propriétés ont mis en place des procédures et des processus appropriés en matière de santé, d'hygiène et de sécurité, et s'ils sont conformes aux meilleures pratiques mondialement reconnues en matière de mesures préventives, afin d'être certifiés par le label d'excellence en matière d'hygiène et de sécurité d'Ascott Cares x Bureau Veritas.