Bureau Veritas : sans réaction

Crédit photo © Bureau Veritas

(Boursier.com) — Bureau Veritas est stable ce jeudi à 22,70 euros, alors que JP Morgan a rehaussé à 'neutre' son opinion sur le dossier, avec une cible relevée de 19 à 22 euros. Exane BNP Paribas était quant à lui repassé à 'surperformer' sur le titre en visant un cours plus généreux de 26 euros. Stifel avait déjà initié le suivi de la valeur avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours identique de 26 euros... Le broker estime que la société "a changé de profil", passant d'une entreprise TIC (Test, Inspection et Certification) cyclique pénalisée par les tendances O&G (pétrole et gaz), à un groupe diversifié et dynamique bénéficiant des tendances ESG et de la transition énergétique.

Alors que BVI enregistre une accélération de sa croissance organique, l'analyste estime que la décote du titre par rapport à ses pairs devrait se réduire par rapport à son point culminant actuel.