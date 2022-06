Bureau Veritas s'offre la société américaine Advanced Testing Laboratory

(Boursier.com) — Bureau Veritas se renforce sur le marché nord-américain. Le leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification annonce en effet l'acquisition d'Advanced Testing Laboratory (ATL). Basé à Cincinnati, dans l'Ohio, ATL fournit des services qui couvrent l'ensemble du cycle de vie du produit, de la Recherche & Développement à la qualification des substances et des produits, jusqu'à la fabrication. Les services comprennent la chimie analytique, l'ingénierie, les sciences de la vie, la performance des produits, leur sécurité et leur réglementation, l'assurance qualité et la conformité. La société emploie plus de 500 personnes à travers les États-Unis. Elle a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros en 2021. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté: "en ligne avec notre Stratégie 2025, nous accélérons la diversification de la division Biens de consommation vers de nouveaux marchés et modèles de services. Grâce à sa solide expertise dans les solutions de sourcing scientifique sur site et dans les services en laboratoire, ATL contribuera au renforcement de la présence de BV en Amérique du Nord. Cette étape majeure dans notre développement nous permet d'entrer sur le marché en forte croissance de la Santé grand public. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux équipes d'ATL au sein de Bureau Veritas".