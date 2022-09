Bureau Veritas s'offre Galbraith Laboratories

(Boursier.com) — Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de Galbraith Laboratories Inc., un expert en solutions analytiques avancées en Amérique du Nord. Cette acquisition renforce la position de Bureau Veritas dans la chaîne d'approvisionnement de la Santé grand public et de la Chimie industrielle, en connectant nos services existants pour soutenir la recherche en amont et le développement de produits, de la fabrication jusqu'au consommateur final. Galbraith Laboratories propose des solutions de tests analytiques à un large éventail d'industries, dont la chimie, la santé, les cosmétiques, les produits de grande consommation, la fabrication et l'environnement. La société bénéficie d'une solide réputation en accompagnant de nombreux enjeux analytiques de ses clients, grâce à des méthodes développées sur mesure et des connaissances industrielles spécifiques. Fondée en 1950 et basée à Knoxville (Tennessee, États-Unis), la société emploie environ 70 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2021.